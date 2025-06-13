李沐分手4年男友又爆2個月短命戀！　披婚紗超狼狽嘆：結婚太辛苦需要耐心

記者蕭采薇／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》系列電視電影《慶祝》，李沐飾演即將步入婚姻的服裝設計總監邱品涵，為追求完美婚紗照而產生婚前焦慮，李沐表示最有感的戲份正是拍攝婚紗的那場戲，「真的太狼狽了，突然感受到結婚原來是這麼辛苦、需要耐心的一個過程！」

▲《慶祝》李沐在拍婚紗前發現有緊急工作事務，只好中途下車。（圖／寬想國際娛樂提供）

李沐在《慶祝》飾演的邱品涵是標準完美主義者，為即將到來的婚禮焦頭爛額，同時又遇上工作上的挑戰，當所有細節不如預期，情緒瞬間崩潰，李沐坦言自己在現實生活中也是容易糾結於細節的人：「很多時候糾結了半天，最後只能告訴自己要放下，不要想掌控太多，讓事情自然發生才是最有機的。」

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若未來發生「婚前焦慮」該怎麼辦？李沐理性表示：「如果真的有焦慮，代表關係裡還有不明確或讓我沒安全感的地方。我希望自己能說出來，和對方好好溝通，如果沒辦法做到，可能就不適合結婚了。」但她自認對婚姻還是有很多美好想像，「兩個人能彼此接受對方所有面向，不論好壞都陪伴對方、支持對方，對我來說是非常務實卻難得的浪漫。」

▲李沐因不滿婚紗拍攝的細節，在現場只能牽著老公李玉璽的手強顏歡笑。（圖／寬想國際娛樂提供）

李沐戲外才剛宣布分手交往4年的樂團主唱男友鄒序，也傳出與施柏宇短命戀愛2個月分手，演出《慶祝》也意外改變李沐對「結婚」的想像，她表示以前不喜歡因婚禮「被關注」的感覺，「但拍完《慶祝》後想法有改變，婚禮可以單純當作一場慶祝，大家玩得開心就好。如果我有婚禮，會希望流程簡單、氣氛輕鬆愉快。」

▲李沐飾演懷抱完美主義的服裝設計總監，也因此對自己的婚紗和婚姻很有想法。（圖／寬想國際娛樂提供）



李沐認為《慶祝》可以讓觀眾感受到「愛是複雜矛盾的一份禮物」，她也希望影迷看完能對婚姻與愛情也有新的體悟，「希望觀眾看了之後會覺得不孤單，原來那些想不通或者令人焦慮不安的問題，其他人也會有，」期待《慶祝》為每一位在關係中掙扎、思索的女性帶來一場「集體婚姻療癒」的暖心陪伴。

▲《慶祝》李沐拍完婚紗後和未婚夫不歡而散。（圖／寬想國際娛樂提供）

婚內失戀系列電視電影《慶祝》由監製陳美珊、陳安齊、製作人章依婷、陳嗣哲與導演秦鼎昌攜手打造，並由寬想國際娛樂製作出品，攜手國際富豪汽車股份有限公司與大浩娛樂行銷股份有限公司聯合出品，將於6月14日起於三立都會台首播、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。