女星陳筱蕾「開腦拆彈」臉歪嘴斜 醒來發現「哭不出眼淚！」

記者葉文正／台北報導

女星陳筱蕾擁有甜美外型，過去在不少綜藝節目中亮相，卻在2018年被診斷罹患腦瘤，儘管歷經手術和復健等程序，仍有顏面神經麻痺的後遺症影響生活，陳筱蕾決定用美顏針做臉部修復，抗癌治療至今長達6年多，今年5月終於傳來腫瘤縮小0.2公分的好消息。

▲女星陳筱蕾談到罹腦癌過程。（圖／年代提供）

近期陳筱蕾出席《聚焦2.0》分享術後心路歷程，表示術前醫師曾告知她有顏面神經失調的風險，當下她直言：「應該不會這麼倒楣吧？」，未料醒來竟發現左半邊臉部僵硬「怎麼哭都沒有眼淚！」，讓她出院後一度崩潰，嘗試各種方式要挽救顏面神經。

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▲女星陳筱蕾想法挽救顏面神經。（圖／年代提供）



陳筱蕾2018年發現自己聽力下降，到耳鼻喉科就診發現竟是罹患「腦瘤」，因聽神經瘤讓她聽力嚴重受損有如70歲老人家，至今左耳仍聽不見，加上腦瘤周邊佈滿神經，醫師警告3.7公分腫瘤非常危險，若壓迫腦幹隨時會有猝死危機，這才讓陳筱蕾答應緊急開腦。雖已成功拆彈，但顏面神經問題成為下一道關卡，陳筱蕾表示：「當時左眼無法闔眼，要用膠帶貼起來才能睡覺」嚴重影響作息，後續嘗電療和按摩都不見起色，直到使用美顏針才讓臉部肌肉逐漸恢復，台灣顏面針灸醫學會理事長蕭喻方醫師分享，若搭配口內按摩更能幫助放鬆，比單純臉外按壓更有效果。

▲女星陳筱蕾仍在追蹤治療中。（圖／年代提供）



蕭喻方醫師在攝影棚首度開箱昂貴藥材「拱辰丹」，這在市場有液體黃金之稱，是由鹿茸、沉香與金箔等藥材製成，是古代帝王才能吃的高級食品，在韓國更是外交禮品之一，搶眼的金黃色外觀讓人嘆為觀止，是相當罕見的名貴藥材。