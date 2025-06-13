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殷志源未婚妻是小9歲造型師！　韓粉失望：又是看新聞才知道結婚ㄎ

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖偶像水晶男孩成員殷志源2012年離婚後，相隔13年傳來好消息，他12日透過經紀公司證實婚訊，目前已經拍完婚紗照。如今，未婚妻身份遭到韓媒挖出，女方是小9歲造型師，兩人愛情長跑多年，最終修成正果。結婚本是喜事一樁，殷志源的韓國粉絲卻爆發不滿，歌迷留言區狂酸「又是看新聞才知道ㄎ」。

▲殷志源於近日在節目上澄清「我不是不婚主義者」。（圖／翻攝自YouTube／@Dolsingles_official）

▲殷志源過去在節目上澄清「我不是不婚主義者」，沒多久便傳出婚訊了。（圖／翻攝自YouTube／@Dolsingles_official）

殷志源12日被韓媒爆出結婚消息，他後來透過YG娛樂證實婚訊，並表示將邀請近親好友到場祝福，典禮將以不公開方式進行。對於未婚妻訊息保密到家，只有透露是「圈外人」，但其實女方並非完全圈外，韓媒13日挖出，他的妻子其實是小9歲造型師，殷志源是再婚，但女方是第一次結婚，為保護老婆，才會決定以非公開方式進行婚禮。

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▲殷志源未婚妻被爆是小9歲造型師。（圖／翻攝自IG／1_kyne_g1）

▲殷志源未婚妻被爆是小9歲造型師。（圖／翻攝自IG／1_kyne_g1）

殷志源再婚獲得大眾祝福，只是粉絲卻頗有微詞，在他第一次結婚時，過去就有韓國粉絲難過表示「結婚本身沒問題，但發佈婚訊時，他在KBS電視台的節目《兩天一夜》找來很多記者然後發佈婚訊，一般來說，婚訊應該會在官咖先告知。」

如今13年後，殷志源再度透過新聞讓粉絲知曉婚訊，韓網論壇留言區確實出現兩種情緒，一為真心祝福「終於成家了」、「恭喜哥哥結婚」，但一為暗酸「又是看新聞才知道ㄎ」、「我又是以這樣的方式知道婚訊了」。

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