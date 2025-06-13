女團ELL＆s再登大巨蛋！新歌搶先曝光「根本MV現場」

記者許逸群／台北報導

台灣人氣女團「ELL&s」於12日晚間驚喜現身台北大巨蛋，受邀參與富邦悍將主場「G!POP主題日」活動，為賽後表演揭開序幕，再度用強大舞台魅力點燃全場熱度。這次她們不僅帶來經典炸裂神曲〈Empire〉，更首度搶先曝光7月才要正式發行的新單曲〈Cloud 99〉部分精華片段，讓許多粉絲大呼賺到！

▲女團ELL&s大巨蛋演出新曲。（圖／KJM娛樂提供）

ELL&s在球場中央搭配精心設計的燈光秀登場，五人以全新造型亮相，強勢演出女王氣場爆棚的〈Empire〉，氣勢磅礡的編舞與炸裂節奏一出，瞬間將球場化身大型演唱會，氣氛熱烈到最高點。接著，她們緊接帶來從未對外公開的新歌〈Cloud 99〉精華版，首次在全球觀眾面前揭開神秘面紗，引爆全場歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新曲融合K-POP潮流、甜蜜浪漫與果敢主動精神的情感宣言，結合流行R&B與Urban Pop曲風，節奏柔和卻富有律動感。新歌也標誌著ELL&s的全面升級，五位成員皆大膽嘗試突破造型框架，原本以黑長髮形象示人的閃閃首度換上亮紅色短髮，展現張力十足的韓系氣場。

▲女團ELL&s演出被誇讚「根本MV現場」。（圖／KJM娛樂提供）

值得一提的是，ELL&s 此次選擇直接在棒球場草皮中央表演，在夜空下結合燈光投影與場控視效，打造出如夢似幻的視覺場景，令不少觀眾直呼：「根本MV等級現場！」彩排時早已吸引球隊工作人員圍觀拍攝，正式演出更透過現場直播與粉絲手機的瘋狂轉傳，在社群平台上迅速掀起熱議。

事實上，ELL&s早於今年WBC世界棒球經典賽熱身賽期間，就曾登上大巨蛋擔任中場表演嘉賓，以穩健的現場實力與高水準舞蹈設計，獲得「根本韓團」的高度評價。這次再度現身大巨蛋，更選擇在重要賽事中首度公開新歌，再次印證其作為新生代女團代表的不動地位。

▲新生代女團ELL&s人氣相當高。（圖／KJM娛樂提供）

富邦悍將球團近年積極推動「娛樂 x 體育」跨界融合，從邀請韓職啦啦隊跨海應援、升級現場音響燈光系統，到安排女團 ELL&s 站上球場主舞台，成功打造出媲美演唱會的球場娛樂體驗，吸引大量年輕族群進場觀賽，讓球賽成為全民娛樂的新選擇。

根據官方消息，〈Cloud 99〉預計7月正式於各大數位平台上架。後續ELL&s將展開一系列宣傳計畫，包括MV拍攝、節目曝光與各種可與粉絲見面的活動表演等，持續以華麗視覺與深刻情感征服更多觀眾。