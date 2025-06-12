魏如萱六度角逐金曲女歌手！　將獻唱致敬「已故音樂人」曝心情五味雜陳

記者孟育民／台北報導

《第36屆金曲獎》將於6月28日在台北小巨蛋盛大登場，金曲獎每年皆特別設計緬懷橋段，透過音樂向逝世音樂人致敬，感念他們對華語樂壇的奉獻，今年邀請到六度角逐「最佳華語女歌手獎」的魏如萱，以她獨具情感張力與穿透力的歌聲，帶來真摯又動人的演出。





▲魏如萱擔任金曲獎表演嘉賓。（圖／台視提供）

這次擔任緬懷橋段演出嘉賓，魏如萱坦言心情複雜：「其實有點敬畏，這不只是一場表演，更像是一場靈魂的對話。我會想像他們坐在觀眾席上聽，這首歌就像一封信，希望他們能收到。」她表示，雖然不是第一次參與金曲演出，但每一次站上舞台都有不同感受，「每一次都會緊張，那種緊張很像是穿著不同的鞋子走在同一條熟悉的路上。雖然路一樣，但風景不一樣，心跳也會不一樣。」

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▲魏如萱再度站上金曲獎舞台坦言緊張。（圖／資料照／記者黃克翔攝）



今年魏如萱也將再度角逐歌后寶座，談及同時以入圍者身分參與典禮，魏如萱笑說：「一直坐在觀眾席真的會越等越緊張，能上台唱歌反而能分擔一點那種悶悶的緊張感。上次得獎那年我也剛好有表演，也許這是個幸運的小暗號（笑）。」她也表示非常期待當晚與音樂圈好友相聚，更期待看到大家盛裝打扮的模樣，「那一天一定是各種帥氣和美麗，我也會漂漂亮亮的出現！」



