許光漢入圍首爾電視節！「與IU、朴寶劍爭奪獎座」名單全是大咖

記者劉宛欣／綜合報導

第20屆首爾國際電視節將於10月2日登場，主辦單位在11日宣布入圍名單，此次共計來自50個國家及地區的276部作品參賽，將角逐僅有12個作品與個人獎的席次，競爭激烈。來自台灣的演員許光漢也靠著影集《正港分局》中的優異表現，入圍角逐個人獎項。

▲許光漢入圍第20屆首爾國際電視節。（資料照／ETtoday攝影中心）

今（2025）年是首爾國際電視節20週年，吸引全球作品參與，在國際競賽單元中，備受矚目的作品包括班史提勒執導的《人生切割術2》（Severance 2）、講述青少年犯罪議題的《混沌少年時》（Adolescence）。此外，日本名導是枝裕和執導的Netflix影集《宛如阿修羅》，以及由翻拍自韓劇的泰劇《Good Doctor》也將一同角逐單元獎項。

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▲入圍此次首爾國際電視節的國際作品。（圖／翻攝自劇照、海報）

韓劇部門也不遑多讓，Netflix的《苦盡柑來遇見你》與《外傷重症中心》，Disney+ 的《照明商店》，JTBC 的《玉氏夫人傳》，還有《善意的競爭》、《來自地獄的法官》、《如此親密的背叛者》、《愛情之後來臨的》等，都在入圍名單之內，許多韓劇同時也報名參與國際競賽單元，期待值十足。

▲《苦盡柑來遇見你》、《外傷重症中心》是今年上半年討論度最高的作品之二。（圖／翻攝自劇照、海報）

個人獎競爭同樣火熱，入圍名單包括《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍，《玉氏夫人傳》林智妍、《照明商店》、《外傷重症中心》朱智勳、《善意的競爭》李惠利、《愛情之後來臨的》坂口健太郎、《正港分局》許光漢、《對峙》凱特布蘭琪、《外放特務組》蓋瑞歐德曼、《新聞主播》安娜托芙等等。

第20屆首爾國際電視節頒獎典禮由將於10月2日在KBS Hall登場，屆時將透過SBS電視與YouTube轉播。