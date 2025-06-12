黃少谷為養家「兼職司機、房仲2年」！　辛酸曝：演藝圈沒我工作

記者顧齊祐／綜合報導

男星黃少谷過去是「強辯樂團」的主唱兼吉他手，近年轉型活躍於八點檔戲劇。然而，面對家庭經濟壓力，他不僅兼職計程車司機，還考取房仲執照，正式投入房地產行業，以維持家庭開銷。近日，他透露自己正在中國哈爾濱出差，並感慨「演藝圈沒有我的工作」，直白道出現實生活的辛酸。

▲黃少谷為維持家庭開銷，兼職計程車司機。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）



黃少谷11日在社群發文，分享自己到外地工作的感受：「今天到外地出差，聽說哈爾濱很冷！到處打工的人生！」隔（12）日他再度貼出哈爾濱的景色，並感性地寫下：「前幾天跟朋友聊天，他問我『所以你現在是淡出演藝圈嗎？』我說『不是，是演藝圈沒有我的工作！』凌晨3:00的哈爾濱，太陽已經升起」字裡行間透露出現階段生活的辛酸與現實。

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▲黃少谷感性道「演藝圈沒有我的工作」。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）



黃少谷2020年和前「天氣女孩」林采薇（Yumi）結婚，目前育有2個寶貝兒子，家庭每月開銷近10萬元。為了減輕家庭負擔，他在2022年考取職業駕照，兼職開計程車貼補家用。近期，還在好友林道遠的推薦下，開始學習房地產相關知識，並成功考取房仲執照，希望藉此拓展未來事業，為家人創造更穩定的生活。

▲黃少谷近期考取房仲執照，正式投入房地產行業。（圖／翻攝自Facebook／黃少谷 Shao Huang）