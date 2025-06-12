陳匡怡不爽被酸物質、崩壞！　陳沂點出關鍵：轉變太可惜

記者劉宛欣／綜合報導

「台大五姬」之一的陳匡怡，因演出《我可能不會愛你》而走紅，靠著氣質文青形象擄獲眾多粉絲。近日她因為曬出一輛疑似追求者所贈的豪車，意外引發網友熱議，甚至被懷疑帳號遭盜用，陳匡怡對此回擊，批評留言者是「沒見過世面」、「腦袋不好」。網紅陳沂也發文評論此事，對於陳匡怡的轉變覺得可惜。

▲陳匡怡因為臉書貼文引發爭議。（圖／翻攝自陳匡怡臉書）

陳沂在臉書發文表示對陳匡怡的轉變感到「非常惋惜」。她指出，陳匡怡過去一直是以「高學歷氣質美女」形象示人，給人的印象是愛閱讀、逛畫展、聽音樂會的知性女生，與炫富、曬豪車的風格天差地遠。她直言：「想想如果這些貼文是某些包養妹PO的，大家可能也就見怪不怪了。」但由於發文的是陳匡怡，才讓粉絲特別失落。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳沂評論陳匡怡貼文事件。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂進一步分析大眾的情感投射，她認為粉絲之所以反應如此激烈，是因為陳匡怡過去的形象幾乎近乎完美：不僅外貌甜美、氣質清新，更有台大國企的亮眼學歷。她感嘆，「也可能是太完美了，永遠想當最優秀的，長大後發現這世界有些東西求而不得，才會轉向『追求者』的物質世界，試圖尋找自己的存在價值。」