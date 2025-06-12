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楊皓崴公園晨跑「遭陌生男尾隨」甩不掉！　PO文怒轟：真的很噁心

記者顧齊祐／綜合報導

38歲演員楊皓崴，因出演《天之驕女》、《一家團圓》等八點檔作品而擁有高人氣，平時常透過社群平台分享生活點滴。然而，他近日在台北市大安森林公園晨跑時，遭遇了一名男子尾隨超過10分鐘，令他感到極度不適並直言「真的很噁心」，隨後在社群平台分享整起事件，引發網友熱烈討論。

▲楊皓崴在晨跑時遭遇一名男子尾隨。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

▲楊皓崴在晨跑時遭遇一名男子尾隨。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

楊皓崴於10日透過Facebook敘述事發經過，表示當天在公園晨跑時，該名男子原本從對向跑來，兩人交錯後，男子突然開始尾隨他。無論楊皓崴加速或減速，對方始終緊跟在後，甚至持續超過10分鐘。為了擺脫對方，他嘗試突然停下，但男子卻超越他後還回頭等候。楊皓崴忍不住在心中質問：「你誰啊？」

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▲楊皓崴透過Facebook敘述事發經過。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

▲楊皓崴透過Facebook敘述事發經過。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

楊皓崴在貼文中表達自己的立場，強調尊重所有性向，但也呼籲大家彼此尊重。他直言尾隨他人的行為非常令人不舒服，並公開表示「這樣近距離尾隨人家的後面真的很噁心」。

▲楊皓崴強調尊重所有性向，但也呼籲大家彼此尊重。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

▲楊皓崴強調尊重所有性向，但也呼籲大家彼此尊重。（圖／翻攝自Facebook／楊皓崴 Leo）

此事件在網路上掀起兩極化討論。許多網友支持楊皓崴，認為尾隨行為已經構成騷擾，「真的要小心，別理那些人」、「讓人不舒服就不行了」，也有不少人提醒晨跑族群應提高警覺，避免類似情況發生。然而，部分網友則持相反意見，評論道「說真的他也沒真的幹嘛，你這樣貼出人家照片，就算只是背影來公審比較不行」、「你想太多了吧」、「當你寫出『我尊重不同的性向，但也請尊重我跟你不一樣』。你在意的不是行為，而是性向了」。

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楊皓崴

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