快訊／日資深男星膀胱癌病逝！齋藤步享壽60歲…2年前被告知癌末

記者陳芊秀／綜合報導

日本演技派男星齋藤步於昨日（11）逝世，享壽60歲，死訊由公益財團法人北海道演劇財團的官網於12日發表消息，他生前該公益財團的理事長，一生奉獻戲劇演出，曾演過電影《咒怨2》、《陰陽師2》、《海猿》，並為細田守動畫片《夏日大作戰》的「陣內侘助」一角擔任幕後配音。

▲日資深男星膀胱癌病逝！齋藤步享壽60歲。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，齋藤步除了是演員，也是劇作家，出生於北海道，並長期為舞台劇戲劇表演奉獻心力，2000年後到開始在東京、北海道兩地活動，2020年擔任北海道演劇財團的理事長。而他2023年1月時被告知罹患癌症末期，但仍持續以演員身份繼續表演工作，今年2月，他的抗癌過程更透過朝日電視台的紀錄片節目播出，在鏡頭前公開自己抗病的模樣，展現堅強意志。

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▲齋藤步2023年被告知癌症末期，仍繼續演員工作，並透過紀錄片節目公開抗癌過程。（圖／翻攝自X）

北海道演劇財團官網發表訃聞：「北海道演劇財團理事長齋藤步先生因病長期療養，於6月11日清晨永眠。在此對其生前的厚愛深表感謝。此外，葬禮將依照故人的遺願，以家庭葬形式進行。」有關告別式將謝絕外界致贈奠儀、花圈、供品及弔電等，後事一切低調。

▲齋藤步一生為戲劇貢獻心力，出任北海道演劇財團理事長。（圖／翻攝自北海道演劇財團官網）

齋藤步生前主要作品眾多，被台灣觀眾熟悉的有《咒怨2》、《陰陽師2》，以及金城武主演的日片《K20：怪人二十面相》。他還曾演出馬丁史柯西斯導演的《沉默》，以及大河劇《龍馬傳》等，生涯唯一一次擔任動畫聲優的作品是《夏日大作戰》，片中為女主角的叔公「陣內侘助」配音，每部作品都令人印象深刻。

▲齋藤步曾為《夏日大作戰》的叔公「陣內侘助」配音。（圖／翻攝自X）