直擊／45歲金泰希吃了防腐劑！睽違13年訪台「零死角超狂美貌」主持人都驚呆

記者吳睿慈／台北報導

南韓「最美天然美女」金泰希睽違13年，12日出席台灣醫美代言記者會，她身穿水藍色全身鑽洋裝現身，宛如迪士尼公主，裙擺開高衩露出一雙美腿，45歲的她彷彿吃了防腐劑，凍齡美貌讓主持人Qma驚呆，現場不斷稱讚「真的是無死角」、「女神正在發光」。

▲▼金泰希美貌零死角。（圖／記者謝盛帆攝）



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金泰希12日出席代言記者會，一襲淺藍紗質高衩禮服優雅亮相，若隱若現露出白皙修長美腿，女神仙氣炸場，她露出甜美笑容打招呼：「大家好，我是金泰希。」主持人大讚「連聲音都這麼美」，而她相隔13年再度來到台灣，大方稱讚：「台灣變得越來越美了，不論是建築物變更美了、更有新穎俐落感，還有很多樹的街道、道路變寬敞了。」

▲金泰希宛如迪士尼公主。（圖／記者謝盛帆攝）



回憶起過去來台宣傳戲劇的點滴，金泰希難忘美食，「那時候都在宣傳跑行程，沒辦法有太多觀光行程，但在跑行程期間有吃到台灣食物真的很好吃，每次都吃很多，尤其是珍珠奶茶很好喝吃了很多」，對於台灣人情味也有印象，她說：「那時候收到很多媒體記者、粉絲熱絡歡迎，抱持著很暖的心情才離開。」

金泰希11日提前抵台，她分享：「昨天我有去吃火焰烤鴨、還有很多小菜，雖然不太清楚名字是什麼，但下次來到這裡還是很想吃，感覺台灣的食物清淡，辛香料放不多，感覺是很健康的食物，對於美容也有幫助。」