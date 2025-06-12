蔡詩芸宣布「組成熟女團」團員驚見郭碧婷！　王陽明反應曝光

記者蔡琛儀／台北報導

迎來出道20週年，蔡詩芸在事業與家庭兩方面持續發光，去年參加《乘風2024》廣受矚目，與張予曦、劉忻、郭碧婷因節目結緣，今年更驚喜宣布與三人組成女團「ROLLING SISTERS」正式出道，蔡詩芸興奮表示：「真的做了一件很大的事！」坦言這段時間壓力大、也興奮得睡不好，迫不及待與大家分享成果。

▲▼蔡詩芸攜手張予曦、劉忻、郭碧婷組成女團「ROLLING SISTERS」正式出道。（圖／人見人愛娛樂提供）

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談到在團體中的定位，蔡詩芸笑說：「我比較狂野，有態度、不走典型女生風格。」她感性感謝三位團員的陪伴與鼓勵，稱讚劉忻是從未放棄組團夢想的實力音樂人，郭碧婷努力突破自我令人佩服，而張予曦則是兼顧美貌與事業的代表。她感動表示：「我們4個人都各有事業，還有兩位是媽媽，能再集合出道真的很難得。」

對此老公王陽明也全力支持，不但開玩笑稱她們是「成熟女團」，更直呼這是「Super女團」，為她感到驕傲。而私下熱愛下廚的蔡詩芸，過去經常在社群分享料理影片，被粉絲封為「最美廚娘」，也因此獲邀參加實境廚藝節目。她笑說：「從Rapper到女團再到廚師，一度懷疑『我到底是誰？』但人生就是不斷挑戰新事物。」

▲熱愛下廚的蔡詩芸獲邀參加實境廚藝節目。（圖／人見人愛娛樂提供）

如何抓住王陽明的胃？蔡詩芸分享自己不喜歡照食譜、喜歡靠直覺下廚，觀察老公喜好後，從義大利麵、牛排到自製麵條樣樣精通，她鼓勵大家勇敢進廚房：「不要怕弄髒手，不用完美，煮飯其實是一種療癒的享受。」