台南將軍吼音樂節來了！　首波重量級卡司曝光

▲畢書盡將到將軍吼音樂節開唱。（圖／台南市政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」將於7月19、20日盛大開唱，活動今年邁入第14個年頭，更是南臺灣暑假最大的音樂節，這次祭出首日偶像之夜「鯤鯓開吼」、第二日樂團之夜「將軍燃炸」雙日主題，主辦單位公布第一波卡司，包含畢書盡、TRASH、入圍本屆金曲獎新人的陳泳希，以及小男孩樂團、灣島皇后、P!SCO、柯泯薰等。

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▲▼TRASH、陳泳希將接力演出。（圖／台南市政府提供）



Bii首度到將軍吼演出，面對海港、夏夜晚風的景致開唱，他興奮說：「能在海港旁邊跟大家一起吹吹海風 一起同樂、很開心！」由於演出地點靠近漁港，他直指海鮮這一味：「喜歡生魚片，在海港吃海鮮都特別新鮮價位也很公道。」透露歌單當然不能馬上告訴大家，大家一起來玩到現場就知道了。」他也計劃之後有時間帶女兒來台南旅遊，會一起到大自然踏青，「喜歡帶女兒到處旅遊走走，她很喜歡看小動物，喜歡地方大一點，去牧場看小動物餵食。」

樂團TRASH首次來將軍吼開唱，他們形容：「第一次總是最珍貴的，一定會好好感受它！」至於歌單他們預告：「來了就知道，我們一向是毫無保留的給出100%能量。」期待與粉絲們相見。

對於今年入圍金曲獎，陳泳希充滿感激：「滿滿的感謝！能被金曲獎看到真的是很感動的一件事，我會繼續做我喜歡的，也希望是你們喜歡的。」精心準備這次演出：「驚喜是雙向的啦，我有準備一些互動橋段，蠻期待熱情的台南朋友們會不會跟我一起嗨，反向給我驚喜。」