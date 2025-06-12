柏霖合作「超大咖女神」！　曝私下超驚人緣分

▲ 柏霖推出新歌MV。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

柏霖PoLin新歌〈足夠的失落〉由柏霖作曲、金曲作詞人葛大為作詞，MV請到台北電影節影后陳意涵擔綱主演，一人貫穿整支MV，展露神級演技，動容演出讓全場感動，導演更是看著鏡頭落淚。也因陳意涵的助陣，才發現原來柏霖和陳意涵竟是結識多年的跨界好朋友，陳意涵在接到MV女主角的邀約，特別協調出拍戲的空檔，義氣相挺，讓柏霖直呼「太感謝」。

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▲▼ 柏霖邀請陳意涵助陣MV。（圖／索尼音樂提供）



柏霖還是舞者期間，陳意涵和演員好友們到柏霖擔任舞者的舞團學舞，兩人因此結識成為好友，當時常常玩在一起，柏霖加入國外舞團後，陳意涵也曾前往探望。而後柏霖回到台灣以創作歌手身分再出發，陳意涵笑說：「在電視上看到柏霖，我嚇了一跳，這不就是我小時候認識的柏霖嗎？他現在很厲害，他現在唱歌很好聽，我就很激動！」

她表示很開心可以演出柏霖的MV，她說：「柏霖對我來說就是一個很神聖的藝術家，其實演戲演久了，很少人真的能夠令你感動，可是有時候厭倦的時候去看他們跳舞，只要1秒，可以感受到他們對生命的付出，對肢體展現的感動，都是很直接的。很開心能來拍柏霖的MV，他的歌曲太有感染力，希望可以幫到忙。」專輯發行之後，柏霖也將在8月16、23日分別在台北Legacy以及台中Legacy舉辦「允許萬物破碎」專場演唱會。

