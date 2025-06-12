人氣漫畫家織織生了！「催到一半地震」煎熬17hrs：太臨時什麼都沒準備

記者潘慧中／綜合報導

織織是知名網路漫畫家，過去與賴賴的一段情最為轟動，沒想到分手將近2年後，她2024年底突然宣布懷孕，讓大批粉絲又驚又喜。事隔半年，她12日早上終於誕下寶寶，解鎖「沒有無痛的自然產」之體驗。

▲織織生了！（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



織織其實早就懷孕滿40週，但就在寶寶一直不想出來、11日乾脆獨自看診時，「醫生突然放行說可以催生了」，一切都來得太臨時，導致她什麼都沒準備，仔細看能發現她已過預產期6天了，「等等就給你強制退房！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲織織突然被告知可以催生了。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



催生過程中，織織不但遇到地震，還得承受塞藥、宮縮等痛楚，讓原本以為能在等待時間畫畫的她，只想躺平。歷經10幾個小時的煎熬，她12日早上終於報平安啦，小孩握著大人手指頭的一幕超級可愛！

▲▼織織催生過程中還遇到地震。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）



但出乎織織意料之外的是，她居然體驗了沒有無痛的自然產，「我明明沒有想要體驗這個啊，為什麼啦！？」

▲織織平安產下小孩。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）