黃秋生新電影《不赦之罪》小成本奇蹟！　票房贏成龍好萊塢大片6倍

記者陳芊秀／綜合報導

香港電影又有話題神作！由金馬影帝黃秋生主演的電影《不赦之罪》，由新導演林善、譚善揚執導，雖然是小成本電影，首日票房僅15萬港幣（約台幣57萬元），但是在影迷口碑推薦下，6日後票房突破百萬港幣，而且超越國際巨星成龍主演的好萊塢動作片《小子難纏：空手道傳奇》，成為小成本奇蹟！

▲黃秋生小成本電影《不赦之罪》票房超越成龍好萊塢大片。（圖／翻攝自臉書）

《不赦之罪》是宗教議題電影，描述梁牧師的女兒遭到中學同學強姦後自殺，夫妻與家庭關係也因此崩壞，3年後犯人刑滿獲釋，更因緣際會加入梁牧師的教會尋求贖罪，此舉引發妻子極度反感，牧師的心理也陷入掙扎。該片導演譚善揚同時兼任編劇，當初劇本參加香港電影工作者總會的「總會拍電影」計劃，在40個競爭劇本中脫穎而出，最終在會長古天樂親自面試後，獲選成為該計畫首部登上大銀幕的作品，古天樂也是本片出品人之一。

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據《香港01》報導，《不赦之罪》除了影帝黃秋生主演，加上演技派女星蘇玉華飾演妻子，偶像男團P1X3L成員George歐鎮灝飾演犯人，雖然電影拍攝成本低，首日票房也不如預期，但經過周末觀眾口碑累積，票房突破135萬港幣（約台幣510萬元），數字逐步攀升。且成龍的好萊塢新片《功夫夢：傳奇少年》斥資4500萬美金（約台幣13億元），上映6日票房僅收23萬港幣（約87萬台幣），兩部片票房差距達6倍之多。

▲成龍好萊塢動作片《小子難纏：空手道傳奇》，斥資13億台幣拍攝。（圖／索尼提供）

《不赦之罪》、《功夫夢：傳奇少年》同日上映，票房走勢也引發外界關注。有評論分析，《不赦之罪》演員陣容成功吸引不同年齡層的影迷，而成龍近年的作品則呈現兩極化趨勢，外資電影主要針對海外市場，華資電影則傾向重複過去的經典元素，未能有效打動影迷，導致票房表現不如預期。