《淒厲人妻》娜娜嫁了！混血女神Mai愛情長跑7年　宣布訂婚「鴿子蛋鑽戒」閃爆

記者蕭采薇／綜合報導

泰國演藝圈再添喜訊！曾在電影《淒厲人妻》中飾演「鬼妻娜娜」一角，而被台灣觀眾認識的33歲泰國女星Mai（Davika Hoorne），與交往七年的41歲男星Ter（Chantavit Dhanasevi）正式宣布訂婚，為這段備受矚目的愛情長跑畫下甜蜜句點。

▲《淒厲人妻》泰國混血女神Mai，宣布與男星Ter訂婚，結束7年愛情長跑。（圖／翻攝自IG）

Mai與Ter同步在各自的社群平台上公開訂婚喜訊，並大方曬出Mai手上閃耀奪目的「鴿子蛋」鑽戒，幸福氛圍感染了無數粉絲。照片中，Mai笑容燦爛，影片中的兩人更是眼神充滿愛意，甜蜜互動超閃。

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Mai與Ter的戀情始於2018年，這對銀幕情侶的戀愛過程一直備受關注，兩人不僅外型登對，性格也十分契合，經常在社群平台上分享甜蜜合照，展現恩愛的一面。

▲Mai秀出超大顆「鴿子蛋」鑽戒。（圖／翻攝自IG）



然而，這段戀情也曾面臨一些波瀾。在過去的七年戀愛長跑中，Mai曾多次公開表達對婚姻的期待，希望與Ter攜手步入人生的下一個階段。但相較於Mai的積極，Ter對於婚姻的態度似乎較為保守，遲遲未有進一步的行動。

▲Mai演出《淒厲人妻》中的「鬼妻娜娜」一角，進而被台灣觀眾認識。（圖／威視提供）

也因此，泰國媒體曾多次報道「Ter仍無求婚跡象」，引發外界對於兩人關係的揣測。不過Mai與Ter並未正面回應相關傳聞，而是選擇用行動證明彼此的感情。消息一出，立刻湧入來自各方的祝福，許多粉絲紛紛留言表示：「恭喜娜娜找到幸福！」、「等了這麼久終於等到這一天！」