吳怡霈主持活動「彩排一半突爆哭」　認情緒潰堤：最近容易太有感

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈日前遭經紀人背叛，並公開發聲明指出工作室在進行內部帳務稽核時，發現帳務有重大落差，因此正式與對方終止合作關係，且立即啟動調查程序，消息曝光後掀起討論。平時會在社群記錄生活的她，今（11）日發文分享一場活動主持的過程，透露自己在彩排時被導演的一句話給弄哭，為此她坦言：「最近真的很容易太有感，情緒潰堤。」

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

吳怡霈分享，最近她和視網膜接下一場活動主持，當時沒化妝就登台彩排，結果被導演調侃「怎麼可能是素顏」，兩人一來一往鬥嘴，隨後突然放映一段影片，讓她的情緒突然湧上來，直接在台上哭了，連站在她旁邊的視網膜都被嚇到。為此，吳怡霈坦言，最近情感敏感度極高，「最近真的很容易太有感，情緒潰堤。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳怡霈分享主持心得。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

正式主持的前幾分鐘，吳怡霈表示自己仍把握時間向導演請教增加內容的可行性，對方立刻丟給她幾句台詞，讓她與視網膜在台上即興試水溫，結果現場反應氣氛超好。她透露，整場活動耗時超過四小時，但卻感覺很快就結束，收工時兩人更異口同聲感嘆：「爽欸！完成了一場很過癮的主持。」