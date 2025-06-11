男團Ozone爆解散危機！　親露面曝光「真實內幕」

▲ Ozone出席公益活動。（圖／現代婦女基金會提供）



記者翁子涵／台北報導

男團Ozone今（11日）出席「受暴家庭扶助計畫」擔任公益大使，先前傳出團員即將陸續當兵及解散等傳聞，團員今受訪時澄清解散一事是「謠言」，暑假更將推出新形式的作品，至於兵役問題，他們也表示：「時間到了就會盡本分去當兵。」

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▲ Ozone強調沒有要解散。（圖／現代婦女基金會提供）



呼應受暴家庭主題，記者會上，文廷分享一段童年時期自己曾經被守護的經驗：「那次比賽後回到學校，同學們都有家人來接送，而我是一個人。正當我準備默默回家時，一位同學的媽媽叫住我，邀我一起去吃火鍋慶功，還對我說：『你今天表現很好喔。』那句話我到現在都還記得。」文廷說，那是他第一次真切地感受到「被接住」的溫暖，也讓他深深記住這份善意。

子翔則提到每次站上大舞台前，團員之間總會彼此集氣打氣，那樣凝聚的瞬間總讓他感到特別安心。而台下粉絲O.A.O一次次溫暖的應援，也讓他深刻感受到「我們不是孤單在努力，而是被一股善意的力量溫柔推著往前走。」這份來自夥伴與支持者的力量，正是他心中最真實的「善意集結」。

而對於此次擔任公益大使的心情，佳辰感性地說：「我曾經在生命的低潮時期，遇過願意伸手幫助我的人。那些溫暖的眼神、一句話、一個擁抱，都讓我撐過來了。所以這次的代言，對我來說不只是參與，而是一種回應。我想把那份『被理解的感受』，好好傳遞出去。」

