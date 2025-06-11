蔡允潔不捨「愛女剪短頭髮」　心疼哭了：從出生連胎毛都沒剪過

記者王靖淳／綜合報導

女星蔡允潔（蔡小潔）2022年宣布結婚，同年生下女兒小福星，今年1月驚喜宣布懷上第2胎兒子。平時會透過社群記錄日常的她，最近發文透露自己因女兒把頭髮剪短而忍不住哭了，為此她感嘆：「當媽媽真的好愛哭，好捨不得。」

▲蔡允潔會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

蔡允潔透露，女兒從出生至今連胎毛都未修剪，但因為自己接下來準備生二寶，下個月就要去月子中心，改由爸爸負責梳洗，加上考量到最近天氣熱，所以夫妻倆討論乾脆帶女兒剪短，以方便照顧，「因為後面遇到坐月子，爸爸比較常需要幫他洗頭和吹頭髮，加上爸爸也不會綁頭髮！怕小福星太熱，想說直接剪短。」

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▲蔡允潔自認當媽後變得愛哭。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔蔡小潔）

談到女兒剪短頭髮，蔡允潔坦言舉起剪刀那一刻，自己竟忍不住落淚，同時也直呼：「我居然哭了！好捨不得」。她透露，原打算等女兒頭髮留到可捐的長度再剪，但因爸爸不會綁頭髮且怕女兒太熱，所以只好提前放手，「等到之後留到小學，再問問看她願不願意捐頭髮。」貼文曝光後，湧入大批網友朝聖留言「辛苦媽媽」、「剪後更可愛」、「好可愛，恭喜妳要生了。」