台八女星備戰世壯運…重逢國小同學陷熱戀！比賽結束「變老公了」

記者黃庠棻／台北報導

女星張晏塵過去曾擔任半年的記者，因為從小嚮往演藝圈，後來轉當演員，在大愛劇《在光裏的人》中飾演護理師「林佩瑤」，有著高挑亮麗，下班後也會拜訪獨居長者，關心用藥及生活，自然的表現受到許多觀眾喜愛，近日她開心接受男友求婚，《ETtoday星光雲》詢問經紀人也得到回應。

▲張晏塵（右）日前出席《在光裏的人》收視記者會。（圖／記者林敬旻攝）

張晏塵近日在社群網站上分享男友求婚的畫面，讓許多粉絲紛紛獻上祝福，她與未婚夫是國小排球班的同學，因此年紀並沒有差距太大，當年雙方沒有太多互動，甚至連話都沒怎麼說過，沒想到22年後，她為了參加世壯運，在備戰期間又遇到對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張晏塵被男友求婚成功。（圖／翻攝自Instagram）

為了準備世壯運，張晏塵與未婚夫重逢，排球隊的隊員們在練習過程中助攻，讓兩人順利發展感情、在一起，更促成求婚成功這段佳話。不過，張晏塵的經紀人也透露男方是一般公務員，屬於非演藝圈的「圈外人」，目前雙方確定會舉辦婚禮，只是還沒有討論出確切的婚宴日期。

▲張晏塵被男友求婚成功。（圖／翻攝自Instagram）

此外，張晏塵才剛接受未婚夫的求婚，目前還在討論及安排登記結婚的時間，未來也有生子計畫。

▲張晏塵被男友求婚成功。（圖／翻攝自Instagram）