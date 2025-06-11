曾遭批「最醜星二代」！　19歲小沈陽愛女「韓國SOLO出道」

記者張筱涵／綜合報導

沈佳潤是大陸藝人小沈陽的女兒，曾被酸民惡毒批評為「最醜星二代」，19歲時選擇用行動打破偏見，將於6月19日以藝名「NINA」在韓國正式出道，成為BNB MUSIC旗下首位SOLO藝人。

▲沈佳潤以NINA的藝名在韓出道。（圖／翻攝自微博）



沈佳潤是中國男星小沈陽的女兒，2014年曾與父親一同參加親子節目《人生第一次》，卻意外遭到許多網友嘲諷外貌，甚至被貼上「最醜星二代」的標籤。當時小沈陽曾感到自責，表示「讓孩子暴露在大眾面前是我錯了」，但沈佳潤並未被這些聲音擊倒，而是默默努力、蛻變成長。

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▲沈佳潤被說是最醜富二代也不在意，過去常上傳俏皮搞怪的影片。（圖／翻攝自微博）



如今，沈佳潤以藝名NINA之名出道，展現出獨特音色與感性表演風格，被公司定位為「完成型新人」，備受業界關注。NINA不僅能流利使用英語、中文和韓語，也被看好成為面向全球市場的下一代藝人。她的首張迷你專輯《Never Afraid》將於6月19日下午3點（南韓時間）正式發行，主打「毫無畏懼地向前邁進」的精神，象徵她從過去傷痛中蛻變重生。專輯收錄4首歌曲，展現NINA廣泛音樂光譜與獨特聲線，也象徵她不再害怕成為鎂光燈焦點。

▲沈佳潤日前當爸爸演唱會的嘉賓。（圖／翻攝自微博）



BNB INDUSTRY會長任彩洪也公開表示：「NINA是一位擁有堅強實力與鮮明個性的藝人，即使是新人，也完全不遜色。我們希望透過這張專輯，讓更多人記住NINA獨有的音樂世界與存在感。」隨著出道腳步逼近，官方也將陸續公開「NINA STORY」、概念照與MV預告等內容，讓粉絲搶先感受她的音樂世界。