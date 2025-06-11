野生修杰楷現身濱江市場！大方公開「私藏在地美食」直接開喝香檳

記者黃庠棻／台北報導

實力派演員修杰楷開設YouTube頻道「修TIME」，11日播出最新一集，分享自己私下除了運動，最常去的地方就是傳統市場。熱愛料理的他是濱江市場的常客，笑說這裡完全是他的地盤，哪個時段蔬果、海鮮最多、最新鮮都瞭若指掌。

▲修杰楷現身濱江市場。（圖／修TIME提供）

事實上，修杰楷抖出內心話，坦言自己「不想播出這一集」，因為很怕播出後自己就買不到食材。他到現場除了去熟悉的攤商採購外，也不忘拓展業務，邀請老闆們訂閱頻道，和店家們一來一往的互動可以看出他真的是常客無誤。

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▲修杰楷現身濱江市場。（圖／修TIME提供）

不僅如此，修杰楷也大方介紹濱江市場在地美食，包含巷弄內的古早味麵線，在菜市場賣了30多年堅持使用粗麵線；還有高CP值生魚片，在地人熱推平價新鮮又好吃，簡直是生魚片愛好者的天堂。

▲修杰楷現身濱江市場。（圖／修TIME提供）



最後，修杰楷來到隱藏在巷弄的義大利食材店，喜愛美食與好酒的他在這裡逛得不亦樂乎，加上老闆熱情招呼，現場更是開起香檳吃吃喝喝，短暫恢復理智線的他趕緊表示「不能再待了！」笑翻眾人。

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