野生陳庭妮「中空現蹤永康商圈吃冰」！完全0偽裝 超細腰身全被拍

記者潘慧中／綜合報導

陳庭妮儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站上傳一系列在台北永康商圈吃冰的側拍照，完全沒有任何偽裝，至今已吸引1.3萬人按讚直呼：「好想巧遇！」

▲陳庭妮去永康商圈吃冰。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



照片中，可以看到陳庭妮隨興放下一頭及腰長髮，身穿灰色長袖薄外套，短版中空剪裁讓她一舉手就露出小蠻腰，腹部完全沒有贅肉，下半身搭配寬鬆牛仔褲，率性中又帶有一絲性感。

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▲陳庭妮辣露纖細腰身。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



值得一提的是，眼尖粉絲馬上認出陳庭妮是位於捷運東門站的永康商圈。她事後也在留言區坦言確實是在那個地方吃東西，「沒有冰淇淋解決不了的夏天！」

▲陳庭妮完全沒偽裝。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）



事實上，陳庭妮與胡宇威結婚後，重心依然放在事業上，除了仍未籌辦婚禮，也暫無生子計劃，「我覺得有當然很好，與其現在去替我擔心這些還沒發生的事，我們現階段應該把更多的心力關心這些不容易生存的孩子。」