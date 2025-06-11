孫盛希跑遍15場巡演！　突憶「1事」罕見激動落淚

▲孫盛希將推出新單曲。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌后孫盛希展開《Boomerang巡演》，其中廣州、成都特別返場加開場次，跑遍13個城市、舉辦15場演出，孫盛希用音樂和現場觀眾真誠交流，她感性表示：「不敢相信真的跑完了15場！」此外，她也預告將於6月發佈全新個人作品，睽違8個月再度帶來全新單曲，她興奮表示：「很辣！大家一定會驚喜！」

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▲▼孫盛希展開多場巡演。（圖／滾石唱片提供）

回想2025近半年的巡演，孫盛希坦言印象最深刻的是「西安站」，因小時候去旅遊與家人享用羊肉泡饃時發現不懂吃法，「我們坐下來發呆好久，後來是店員提醒用手掰開，才恍然大悟忙著撕碗裡的饃，這也變成了我們家人的搞笑故事。」這次再訪，她特地重溫回憶中的料理，並在隔天演出時和歌迷分享這逗趣故事，未料在演唱經典催淚神曲〈眼淚記得你〉時，很多感觸和回憶湧上心頭，罕見在舞台上落淚，孫盛希說：「那天很難控制，還好大家一起幫我唱完這首歌。」

在巡演期間，孫盛希一路上除了被歌迷熱情感動，也不忘邊演出邊蒐集美食與拍攝紀錄。她坦言行程緊湊，巡演跑到中間時一度感到疲憊，但常常在留言區或現場聽到歌迷敲碗加場，還有許多歌迷大合唱、在台下大喊要她上音綜節目，希望能藉由各種機會多看到她，「聽到這些就很有力氣！」

她也感謝無論天氣如何，都早早排隊守候前排的歌迷，很多人扛著所有專輯請她簽名，還有場場到場全勤的粉絲，「那些等待都很珍貴，我都記在心裡，而且發現我的歌迷都太會唱了，震撼了我，每次簽名時都像在海選一樣，會唱歌給我聽，很開心與大家見面。」

