賈永婕曝康橋車禍「真相險成謎」！　籲改善制度：否則正義無法伸張

記者張筱涵／綜合報導

藝人賈永婕今（11日）在社群平台發文，回想康橋環台車禍案，她直言：「如果不是有熱心人士在第一時間提醒我『要驗毒』，我們可能永遠不會知道真相！」進而點出現行交通事故處理制度，警方無權主動替肇事者進行毒品檢測，必須由受害者家屬主動提出，才會啟動相關程序。

▲▼橘車逆向撞康橋車隊釀7傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）



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賈永婕發文開頭就說「交通議題真的是值得全民關注的重要議題」，回想康橋環台車禍時，若不是有熱心人士提醒驗毒，恐怕眾人都不知道肇事駕駛其實是毒駕：「原來，根據現行制度，警方無法主動替肇事者進行毒品檢測，必須由『受害者家屬主動提出要求』才行！」

一知道這項規定後，賈永婕立刻聯繫學校通知家長，第一時間到警局作筆錄且提出驗毒要求：「也許有人會說『就算確認對方是毒駕，那又怎樣？』但我認為，補償是其次，我們要的是真相。真相，無價！」

▲賈永婕（右一）關注交通議題。（圖／翻攝自Instagram／janet_chia_）



賈永婕進一步指出，若受害者傷勢嚴重、甚至昏迷，家屬無法及時提出驗毒要求，肇事者便可能因此逃避法律責任，「這樣一來，正義根本無法伸張！」她也藉此公開呼籲政府與相關單位，應立即檢討並修正現行毒駕篩檢制度，賦予警方更多主動權限，以免再讓正義被動等待、讓真相付諸東流。

【賈永婕IG全文】

交通議題真的是值得全民關注的重要議題！

非常感謝國師的邀請，聽說當天線上最高同時觀看人數高達22萬人，真的很強耶！

這次我想特別分享一件令人深思的經歷——在康橋環台的車禍事件中，如果不是有熱心人士在第一時間提醒我「驗毒」這件事，恐怕我們至今都無法得知關鍵的真相。原來，根據現行制度，警方無法主動替肇事者進行毒品檢測，必須由「受害者家屬主動提出要求」才行！

得知這一點後，我立刻聯繫學校，通知家長。儘管孩子們受了傷、還在忍痛中，家長們仍立刻帶他們到警局做筆錄，並正式提出驗毒要求。

也許有人會說：「就算最後確認對方是毒駕，然後呢？一個吸毒的人也賠不起孩子的人生。」

的確如此，但補償是其次，我們要的是真相。

真相，無價！

@jessetang11

但我更擔心的是：如果受害者傷勢更嚴重，甚至昏迷，而家屬一時無法在第一時間提出驗毒要求呢？這樣一來，肇事者就有可能趁機逃避法律責任，讓正義無法伸張！

因此，我在此懇切呼籲相關單位，能夠檢討並完善目前的交通事故處理制度，特別是在毒駕篩檢程序上，給警方更多主動作為的權力，為市民爭取更大的安全與保障。