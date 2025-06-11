田馥甄拍月亮拍到「龍戲珠」奇景！　照片美翻網：好像飛龍在天

記者陳芊秀／綜合報導

歌手田馥甄（Hebe）昨日（10）深夜曬出照片，分享在台北市信義區拍到的月亮。而她拍下月亮從雲層中乍現，雲層因光線反射宛如一條龍，被網友形容「龍戲珠」、「飛龍在天」。

▲田馥甄拍月亮拍到奇景。（圖／翻攝自臉書）

田馥甄發文「今晚月色真美」，接著曬出一連串夜景照，其中一張月亮散發著強烈的光芒，周圍的雲層呈現出彩虹般的色彩，形成一種迷人的光暈效應，且雲層因光線反射，彷彿現出一條巨龍在夜空中，增添了神秘的氛圍。整張照片充滿了詩意和超現實的美感，網友紛紛形容「龍戲珠，龍象徵雨雲，珠代表月亮」、「好像飛龍在天」、「好美的彩暈」、「也拍的太漂亮了吧」。

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▲田馥甄拍下雲層中的月亮，網友形容「好像飛龍在天」。（圖／翻攝自臉書）

另一張是台北市信義區知名豪宅「陶朱隱園」，以及背景中的黃色月亮。陶朱隱園建築的特寫，展示了其獨特的螺旋造型設計，層層向上旋轉，每一層都配有露台和植栽，明亮的滿月緩緩升起，金黃色的月光增添了照片的溫暖氛圍，與建築的冷色調形成對比。而「今晚月色真美」另一層意義是告白「我愛你」的意思，因此有網友好奇「這是告白嗎」，還有網友稱讚「手機拍不出月暈，妳能拍出來好厲害喔」、「彩色的龍，田馥的美」、「為什麼手機妳拍的照片那麼厲害」、「超美的月亮，謝謝分享」。

▲田馥甄拍「陶朱隱園」旁的月亮。（圖／翻攝自臉書）