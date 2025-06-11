金秀賢控誹謗要求3億賠償！　《橫豎》金世義上億豪宅遭凍結

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈近日再度掀起風波，知名演員金秀賢與YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義之間的訴訟戰持續升溫。

▲金世義和金秀賢之間的訴訟戰持續升溫。（圖／翻攝自金秀賢IG、橫豎研究所YouTube）



據韓媒《Money Today》報導，首爾中央地方法院近日裁定對金世義名下位於首爾瑞草區與江南區的兩處高價公寓進行假扣押，申請方為金秀賢所屬經紀公司「Gold Medalist」。

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法院於本月9日裁准假扣押金世義名下位於瑞草區的「碧山Blooming」公寓及江南區狎鷗亭洞的「漢陽4次」公寓，其中「漢陽4次」公寓為金與其親姐姐共同持有，法院僅對其名下50%持分部分進行扣押。兩處房產各凍結韓幣20億元（約台幣5000萬元）資產，共計韓幣40億元（約台幣1億元）。

律師盧鍾彦（音譯）指出：「法院此舉代表其認可Gold Medalist主張的損害賠償事由與金額具有一定合理性。」他補充說明：「由於假扣押是基於單方面主張所作裁定，未來的賠償金額仍可能隨金世義的抗辯內容有所變動。」

然而即便假扣押獲准，實際追回資金恐怕仍面臨挑戰。據報導，金世義已將該兩處公寓作為擔保設下高額抵押貸款，共計債權最高額達韓幣50億2200萬元（約台幣1.26億元），推估實際借款總額約為韓幣41億8500萬元（約台幣1.05億元）。若將債務與凍結資金合計，已大幅超過其房產市值（碧山Blooming約25億、漢陽4次持分估44億）。

本案源於今年3月「橫豎研究所」與已故女星金賽綸家屬指控金秀賢曾於2015年與當時仍未成年的金賽綸有「不當關係」，金世義更公開表示：「我們有證據，金秀賢與未成年人的關係不是普通朋友。」對此，金秀賢強烈否認，透過聲明回應：「雙方交往時間為2019年夏至2020年秋之間，當時她已成年。」

事件迅速引發軒然大波，尤其在傳出「橫豎研究所」與遺屬所提出的部分錄音證據竟為AI合成後，輿論更是一面倒譴責其行徑不當。此外，「橫豎研究所」曝光的多張兩人合照，也經查皆拍攝於金賽綸成年之後。

對於金世義與遺屬的指控，Gold Medalist已提起刑事與民事訴訟，包括違反《性暴力處罰法》、資訊通信網法下的誹謗罪，並求償高達韓幣120億元（約台幣3億元）。

若最終法院認定金世義與金賽綸遺屬敗訴，將依「共同不法行為」原則共同承擔損害賠償責任。法律指出，此類案件不論個別行為責任大小，均須對整體損害負連帶賠償之責。