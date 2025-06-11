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吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞！　爆「同團出遊」感情死灰復燃

家暴怨偶神復合／感情死灰復燃　吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞

▲6/4 15:49 趙駿亞出門買滷味，還去了便利商店，但全程未見復合的女主角吳婉君。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

今年3月，八點檔女星吳婉君因遭趙駿亞家暴鬧上警局，同時宣布兩人曾交往並已分手；沒想到3個月後，本刊再接獲消息，這對怨偶竟已朝「神復合」的方向前進！

家暴怨偶神復合／感情死灰復燃　吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞

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▲6/4 15:44盛傳最近苦追舊愛吳婉君的趙駿亞，被本刊直擊騎著一輛黑色哈雷重機出門。（圖／鏡週刊提供）

首先有讀者捎來信件，標題直言「趙駿亞和吳婉君和好？」同時附了一道來自羽球教練江佩欣的IG連結，內容提及一群人跟趙駿亞最新出遊的影片中，結束畫面正巧拍到水裡的吳婉君。

家暴怨偶神復合／感情死灰復燃　吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞

▲6/4 15:51獨自一人進行行程的趙駿亞，騎著哈雷重機，而且養成習慣，似乎不太在意違停。（圖／鏡週刊提供）

同時，內文標明時間點是「端午連假」，還用了「深澳」「象鼻岩」「班長帶你趣」等主題標籤，「班長帶你趣」正是趙駿亞的YouTube頻道名稱。該名讀者甚至質疑：「所以他們兩個（吳婉君、趙駿亞）只是在炒新聞？」雖應不至於如此，不過兩人既然已能同團旅行，可見關係死灰復燃。

家暴怨偶神復合／感情死灰復燃　吳婉君爆復合「恐怖情人」趙駿亞

▲6/4 17：02回家沒多久，趙駿亞又騎著黑色哈雷重機出門覓食，換買烤鴨。（圖／鏡週刊提供）

對照趙駿亞的IG公開顯示，也有上傳深澳象鼻岩的出團影片，巧合的是，裡頭也有拍到吳婉君。與江佩欣的IG兩兩加乘，顯然趙駿亞班長帶著正復合的舊愛吳婉君共享出遊之趣。

再回到當初吳婉君遭家暴消息曝光，一邊好好面對，一邊打起精神透過律師發了聲明，卻也不願主動賣慘，更不想對趙駿亞落井下石。「她不只要處理自己的傷和情緒，還花心思去鼓勵趙駿亞勇敢面對錯誤，不要閃躲，是個很堅強的女孩子。」友人當初如此向本刊講述吳婉君的大愛，似乎鋪了原諒、甚至破鏡重圓的伏筆。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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