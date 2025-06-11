昔《超偶》魔王才入圍金曲獎　突宣布「已經懷孕7個月」！

記者蔡琛儀／台北報導

擁有渾厚嗓音的靈魂女聲鄭雙雙，去年推出首張專輯《Time》，更獲得第36屆金曲獎最佳新人提名，不僅是為自己邁入歌手生涯努力超過十年的賀禮，更是讓她重拾歌唱信心最好的鼓勵，她感動表示：「從一路參加各種比賽，再到不被人看好，甚至中間放棄去當上班族，所幸自己沒有選擇放棄，繼續堅持在音樂創作的道路，很感謝評審給我的肯定，這是在我即將成為人母之前，收到最棒的禮物。」

▲▼ 準金曲新人鄭雙雙將挺7個月孕肚走紅毯。（圖／聲音的卡夫卡提供）

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鄭雙雙也大方坦承人生第一次出席金曲紅毯將挺著近七個月孕肚走紅毯，希望帶著寶寶一起感受華人音樂殿堂的高光時刻，更祈求好運降臨。她興奮提到：「第一次參加金曲盛會就能帶寶寶出席，不管有沒有得獎，以後還可以很驕傲跟他說『媽媽已經帶你走過星光大道了』！」

除了喜迎金曲新人入圍，鄭雙雙的音樂才華也深受金曲歌后彭佳慧肯定，新專輯《完整的大人》特別收錄她的創作〈捉迷藏〉，讓她開心直呼：「這是我人生第一次為天后寫歌，很榮幸能聽到佳慧姐如此澎湃又動感的詮釋，太感動了！」

▲準金曲新人鄭雙雙曾征戰過許多選秀節目。（圖／聲音的卡夫卡提供）

首次叩關金曲大門的鄭雙雙，早已累積超過十年的歌唱經歷，曾參加過不少歌唱比賽，從大學時期的輔大青韻獎、政大金旋獎就已經是常勝軍，隨後還參戰第三屆《超偶》，更曾以PK魔王的絕佳實力驚豔觀眾。鄭雙雙也參加過第一屆《華人星光大道》 ，被評審陶喆力讚：「個性品味出眾，聲音與技巧又好，沒什麼好挑剔，比賽結束後，她開始透過玩團來嘗試自己可以挑戰的音樂曲風，因此寫了很多歌，卻不被外界看好。

成為創作歌手，意外成為鄭雙雙的心魔，不是被業界前輩嫌棄「歌寫得很難聽」，甚至還有人叫她乾脆放棄，不要再有歌手夢。鄭雙雙曾因此中斷音樂事業，轉換跑道當上班族，也斷開所有社群聯繫，只因害怕聽到殘酷批評。後來她在先生的鼓勵下，選擇從飯店駐唱重新出發，「當時跑遍台北五星級飯店，只要哪裡可以唱都願意嘗試，也從中找回做音樂的信心。」這段自我修補的過程，也被她濃縮在去年發行的首張專輯《Time》裡。