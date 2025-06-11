惹上金秀賢又被實況主告！金世義「選舉很忙」2拒到案　警方曝下一步

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓YouTube頻道「橫豎研究所」代表金世義自3月起一連向金秀賢開砲，也因此吃上官司。而他近來又身陷被知名實況主tzuyang控告恐嚇、跟蹤等罪名，結果對於兩件案子的傳喚調查都缺席拒到案，引發外界關注。

▲金秀賢以名譽毀損等罪名將金世義告上法院。（圖／翻攝自金秀賢IG、橫豎研究所YouTube）

tzuyang在2月對金世義提出告訴，指控其涉嫌恐嚇、強迫、違反資訊通訊網法（名譽毀損）、違反跟蹤處罰法等罪名。該案件原先被裁定不予處理與駁回，不過在tzuyang提出異議申請後，目前已進入補充調查階段。

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不過，金世義在此案上已經兩度缺席調查，理由是因應總統選舉，無法騰出時間配合調查。另一方面，他被金秀賢方控告名譽毀損等罪名，也同樣以「總統選舉期間要進行播報工作」為由兩度推遲到案，金秀賢方的相關人士表示：「雖不便透露具體細節，但據了解，該案的被告方亦已兩度推遲警方的調查日程，至於理由我們並不知情。」

▲tzuyang在2月向金世義提告，目前案件進入補充調查階段。（圖／翻攝自Instagram／tzuyang70）

而tzuyang的委任律師則向《SBS演藝新聞》表示：「大選結束後，我們再次詢問警方，但得到的回覆仍是尚未對被告進行調查。警方也考慮直接到其住處協調時間。」據悉，若金世義在多次被傳喚後仍無正當理由拒絕到案，將有可能被以逮捕令轉為強制調查。