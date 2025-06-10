《機住醫》申始雅爆熱戀THE BOYZ柱延！　同款飾品、PO文被抓包

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓27歲女星申始雅2022年因參演電影《魔女二部曲：另一個她》打開知名度，今年更因《機智住院醫生生活》受到關注。她10日被爆正在與同年紀的人氣偶像男團THE BOYZ成員柱延交往，遭挖出許多疑似放閃的證據，掀起熱議。

▲申始雅被爆熱戀THE BOYZ柱延。（圖／翻攝自Instagram／shinsiaa_、tbzuyeon）

爆料網友指出，申始雅和柱延兩人都分別在社群貼文中使用了相同漢堡與衝浪表情符號的貼文，疑似是「lovestagram（透過Instagram放閃）」。兩人還曾向粉絲推薦過同一本書，以及配戴同款情侶飾品等。

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▲▼網友翻出申始雅與柱延疑似在交往的證據。（圖／翻攝自X）

爆料文也提到，柱延與申始雅在受訪時曾提及「衝浪」、「衝浪手」等相似關鍵字，甚至參加了同一場活動。再加上申始雅和柱延一同主演第26屆全州國際電影節的短片《YOUNG YOUNG》，讓緋聞傳得更加沸沸揚揚。

▲申始雅和柱延4月才剛公開合拍短篇電影的消息。（圖／翻攝自Instagram／izitmag_）

對此，雙方經紀公司火速出面澄清。柱延所屬的經紀公司One Hundred表示：「經向本人確認後，該傳聞並非事實。」而申始雅所屬的Management SOOP也口徑一致：「經確認後並非事實。」