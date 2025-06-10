製片人爆「唐嫣遲到1個月才進劇組」　工作室怒發聲還原10年前真相

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸41歲女星唐嫣2009年因參演《仙劍奇俠傳三》爆紅，出道多年演出過不少經典作品的女主角。她在2015年與韓星Rain、後來的丈夫羅晉共演電視劇《克拉戀人》，沒想到10日卻被製片人爆料當年「遲到一個月才進組」，她的工作室也對此做出回應。

▲唐嫣2015年與Rain跨國合作。（圖／翻攝自微博）

名為劉陽的製片人10日發文透露，當初迪麗熱巴飾演《克拉戀人》第二女配角「高雯」一角時，差一點被換掉，後來是自己出面集結劇組力保迪麗熱巴，才有了經典的高雯。

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劉陽也提到，當時因為女主角唐嫣遲到一個月都還沒參與拍攝，於是他和編劇只能一直幫迪麗熱巴加戲，「直到一月後女主進組，所以多出的一個月寶貴時間，才是成就經典角色的關鍵！」PO文引發部分網友對唐嫣專業態度的質疑。

▲▼《克拉戀人》的製片人爆料。（圖／翻攝自微博／電視劇-克拉戀人）

對此，唐嫣工作室稍早發出律師聲明，明確表示工作室早在2014年就已公開行程，說明當時在敦煌拍攝電影，與《克拉戀人》劇組協商後，唐嫣才於次年1月進組，並不存在「遲到一個月未進組」的情況，認為不實指控已嚴重侵犯唐嫣的名譽權。

目前，唐嫣工作室也要求網友立即刪除相關不實內容，並已對相關言論進行證據保全，將對拒不刪除或繼續傳播侵權內容的帳號採取法律措施，包括訴訟追責。

▲唐嫣工作室發聲。（圖／翻攝自微博／唐嫣工作室）