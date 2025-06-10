李國煌兩集都掛彩！《男兒王2》遭椅子砸傷流血　霸氣回：片酬高扛得住

記者蕭采薇／台北報導

曾在2020年掀起熱烈話題的《男兒王》時隔5年，推出續集《男兒王2》，原班人馬全員回歸，更出國和泰國變妝皇后比美、比歌聲、比舞蹈。李國煌拍攝《男兒王》二集都受傷掛彩，這回拍動作戲被椅子砸到手見紅流血，他笑說：「只要一演《男兒王》就會受傷，但不辛苦，我片酬高，可以扛得住。」

▲《男兒王2》李國煌、Kiwebaby。（圖／華映提供）

新加坡喜劇天王李國煌再度帶著新作品《男兒王2》上大銀幕，除了更華麗的服裝及熱鬧有趣的歌舞場面，還加了動作場面，讓電影內容更加緊張豐富。這次戲組一到泰國就連拍四天動作打架場面，而李國煌為了拍攝動作戲還受傷見血，在採排時，一個不小心，被對手演員手中的椅子砸到手臂，當場破皮流血，趕快送醫院檢查並處理止血，但他包紮好傷口又立刻回劇組報到。

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他回憶說：「拍第一集時，我手指撞歪了，當場我自己拉直繼續拍，每一次拍《男兒王》都受傷，拍其他電影都沒事。」面對二度掛彩，他幽默回應：「這一點都不辛苦，因為我片酬高，可以扛得住。」

▲《男兒王2》加入更華麗的服裝及熱鬧有趣的歌舞場面。（圖／華映提供）

而Kiwebaby則是主動向導演爭取也要加入打架的行列，「我很想像《霹靂嬌娃》那樣嘗試打戲，但導演覺得太危險了，全團最嬌弱的我只要被人推倒，跌坐在一旁大叫『不要打，不要打』就好了。」

比起拍動作場面受傷，李國煌覺得拍跳舞戲才是真的辛苦，因為Queen成員們都必需穿上6吋超高高跟鞋載歌載舞，而且也是一口氣連拍四天的跳舞戲，跳到最後一天時，讓他們直呼是體力及意志力的強大考驗。

▲《男兒王2》李國煌再次挑戰變妝。（圖／華映提供）

而編劇兼演員的賴宇涵則是穿高跟鞋跳舞時，不小心扭傷了腳，但為了不延誤進度，仍硬是把腫脹的腳擠進高跟鞋中咬牙拍攝，李國煌也說：「跳舞和打架要二選一的話，我一定選打架，畢竟我們都可以穿著平底鞋去打！」《男兒王2》將於6月13日上映。