《鯊人魔》致敬大白鯊50週年！　導演警告「真正怪物不在海裡」

記者蕭采薇／綜合報導

今夏最受矚目的血腥求生驚悚片《鯊人魔》（Dangerous Animals），結合鯊魚災難與連環殺人驚悚雙重元素，並入選 Letterboxd「血染海水」鯊魚電影推薦榜。該片其實也是致敬經典電影《大白鯊》（Jaws）上映50週年。

▲《鯊人魔》致敬經典電影《大白鯊》上映50週年。（圖／CATCHPLAY提供）

《鯊人魔》導演西恩拜倫（Sean Byrne）強調「真正的怪物，不在海裡，而在人心。」他表示，《鯊人魔》不只是一般的鯊魚電影，更深刻探討暴力如何在人性中誕生。他指出：「鯊魚只是依循本能行動，真正引誘牠們靠近的，是人類自己，透過電影讓觀眾反思，到底誰才是真正的掠食者？」

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西恩拜倫也分享，本片靈感源自史蒂芬史匹柏執導的經典電影《大白鯊》，並在適逢該片上映50週年之際，致敬原作精神，同時挑戰類型限制。導演西恩拜倫進一步說明，本片從女主角賽菲（Zephyr）的視角出發，呈現她在極端創傷中喚醒野性求生本能，最終以堅定意志反擊瘋狂殺人魔的過程。

▲《鯊人魔》點出潛藏於人性深處的黑暗，是比鯊魚更難以捉摸的恐懼來源。（圖／CATCHPLAY提供）

他警示地表示：「在這部電影裡，待在海裡，或許比待在船上還要安全。」這句話不僅呼應片中驚悚情節，更點出潛藏於人性深處的黑暗，是比鯊魚更難以捉摸的恐懼來源。《鯊人魔》在北美首映後，後獲得爛番茄85%新鮮認證。



電影《鯊人魔》描述精明且自由奔放的衝浪客賽菲（哈西哈里森飾）被一名迷戀鯊魚的連環殺手塔克(傑寇特尼 飾)綁架，這位瘋狂且冷血的殺人魔，把賽菲囚禁於私人漁船上，準備將她作為祭品推入深海，讓饑餓的鯊魚享受一場血腥的盛宴。在這場人與獸的生死較量中，賽菲必須超越恐懼，盡力逃脫，否則她將成為這場噩夢中的下一個屍體，消失在無盡的海洋中。