前CIA探員出馬！2.7公尺雪怪現蹤深山　「塵封百年怪物檔案」重見天日

記者蕭采薇／台北報導

塵封近百年的怪物傳說，真的只是幻想嗎？在動物星球頻道最新節目《失落怪物檔案》（Lost Monster Files）中，由神秘動物學家、前 CIA/FBI 探員、生物學家組成的專家團隊，依循20世紀的研究紀錄，實際走訪傳說生物的出沒地點，以最新的科技追尋露比溪雪怪、明尼蘇達野人等神秘物種真實存在的證據。

▲《失落怪物檔案》將帶領觀眾調查露比溪雪怪、明尼蘇達野人等神秘物種的真相。（圖／動物星球頻道提供）

《失落怪物檔案》獨家取得「神秘動物學」創始人艾凡桑德森（Ivan Sanderson）的珍貴資料庫，追隨他的腳步重啟調查。桑德森長期研究那些從未被證實存在的傳說物種，在1932年至1973年間累積了全球規模最大的未解生物證據檔案庫。

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▲雪怪的目擊證人表示該生物身形「比自己大兩倍」，且當下它或許是想捕魚。（圖／動物星球頻道提供）

然而，這批珍貴資料卻隨著他的離世而消失，直到這批專家團隊使塵封數十年的資料與線索重見天日。根據昔日資料及目擊證人說法，「雪怪」大約 2.7 公尺高，全身布滿毛髮、腳指間有蹼。學者們為一睹雪怪真實面貌，依循傳說前往杳無人煙的深山，多次與「疑似巨型生物出沒」擦肩而過，循線仔細搜索其留下的蹤跡，以進一步揭開疑雲的真相。

▲專家們獨家取得神秘動物學創始人艾凡桑德森的珍貴資料庫，包括雪怪腳型鑄模。（圖／動物星球頻道提供）

除了追查露比溪雪怪之外，《失落怪物檔案》每集將帶領觀眾追蹤不同的「神秘動物」，包括明尼蘇達野人與離奇謀殺案、大型掠食者科迪亞克海怪等，延續著桑德森對未知世界的熱情與執著。專家們全力挖掘那些世代流傳已久卻懸而未解的物種謎團，更搭配現代高科技配備的運用，不放過任何蛛絲馬跡。

▲專家團隊多次與「疑似巨型生物出沒」擦肩而過，並以高科技設備仔細記錄其腳印。（圖／動物星球頻道提供）



究竟這些失落怪物是從歷史中消失又突然出現的「拉撒路物種」，還是全新、尚未被正式記載的生物呢？動物星球頻道《失落怪物檔案》每星期六晚間11點，揭曉未知生物的真實面貌。