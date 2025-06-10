出道2年「就唱了15首OST」！　26歲女歌手身份曝光

記者蔡琛儀／台北報導

馬來西亞歌手陳佩賢今（10日）受邀擔任公益大使，記者會上陳佩賢分享，小時候去歌唱比賽，就是外公、外婆開車帶她去的，比賽時身上穿的衣服，也是外婆跟媽媽親手縫製的，這次出席公益活動陪日照中心長輩們用餐，還幫忙準備餐盒，「這也讓我想起，雖然自己現在是長期住在台灣，很多時候會很懷念外婆跟媽媽幫我準備的便當，我最喜歡外婆做的馬來西亞料理臭豆跟肉骨茶，這些都是我很懷念的味道。」

▲陳佩賢出席公益活動。（圖／紅心字會提供）

陳佩賢2023年底發行首張個人專輯《I Am》，她所創作的主打歌〈21〉MV不到一年就突破700萬次觀看；26歲的她，早期也曾征戰過台灣選秀，出道短時間內就演唱了15首電視劇的主題曲，因此被譽為「OST唯一指定女聲」。

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陳佩賢也說，只要回到馬來西亞，都會帶全家人一起出去吃飯，一定要做的事就是「幫爺爺跟爸媽掏耳朵」，笑說這是他們家人間很親密的感情維繫方式。

她表示，由於工作關係，現在人長期住在台灣，常常會想念家人，沒想到有次去上電台節目的時候，主持人竟然提前把爸爸、媽媽、外公、外婆還有妹妹的聲音錄下來當作驚喜，「我一聽到外公的聲音，我就哭了，因為我覺得自己在外面打拼，家人是我最大的力量。」