大陸雙人樂隊首度來台開唱　嘉賓竟是「從來沒見過面的她」

記者蔡琛儀／台北報導

來自北京的「八仙8Immortals」樂隊，即將於6月21日登上台北NUZONE舞台，舉行「巨人川—亞洲巡演」台北場演出。這是八仙自2021年出道以來，首次登台開唱，特別邀請創作歌手柯泯薰擔任共演嘉賓。八仙表示：「很期待這次台北之行，希望在唱片行、樂器店間探索，獲得新的靈感。」





▲來自北京的八仙8Immortals樂隊將來台開唱。（圖／八仙8lmmortals提供）

八仙由主唱王帆與製作人閆明琛組成，2020年於北京成立。音樂融合車庫搖滾的衝動與東方迷幻的神祕感，營造實驗性與藝術張力並存的聽覺風格。2025年他們推出第二張專輯《巨人川》，並展開亞洲巡演，繼東京、大阪後，來到台北，對八仙與台灣樂迷都是全新且難得的相遇。

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新作《巨人川》圍繞虛構時空展開，描述逃離成人世界的怪誕旅程，藉此探討現實壓力與內心矛盾。八仙透露對台北印象深刻，期待拜訪唱片行、古著店等地。提及喜愛的台灣音樂人，閆明琛大讚羅大佑是「全宇宙的最愛」，王帆則說很欣賞台灣迷幻雙人組「夢東」，期待未來有合作機會。

▲柯泯薰將擔任嘉賓。（圖／八仙8lmmortals提供）

這次邀來柯泯薰同台演出，八仙表示雖然尚未正式見面，但已從音樂中感受到彼此頻率相通，合作討論也非常有默契。門票現已於KKTIX開賣。