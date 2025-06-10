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KIMIKO老公突失聯！她狂奔找人　接管理員電話大哭：真的會嚇壞

記者蔡宜芳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）在2020年嫁給大學教授王家玄，夫妻感情甜蜜，不時會分享相處點滴。她10日透露老公前一晚突然失聯，讓她焦急狂奔找人，也體會到何謂「最深的牽掛」。

外送用▲▼KIMIKO老公突失聯！她狂奔找人　接管理員電話大哭。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO和王家玄結婚5年，感情甜蜜。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO表示，原本生活作息一向精準的老公，昨（9日）晚突然音訊全無，不僅手機無法聯絡，社群也毫無動靜，連平時固定報平安的電話也遲遲未打來。她在辦公室加班到深夜，等不到熟悉的身影出現，恐懼與焦慮瞬間襲來，「一種冰冷的不祥預感從腳底竄上脊背。十分鐘、二十分鐘…心跳越來越快，理智與焦慮在我腦海中拉扯。最終，我決定不再等待。」

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KIMIKO冷靜地同步聯絡老公的學校警衛室與同事，並立刻搭車前往學校。途中她回想丈夫曾提及要騎單車上後山，頓時胃部緊縮、身體發抖，體會到「人在極度恐慌時，身體的反應遠比想像中誠實」。抵達學校後，她一邊請警衛協助搜尋，一邊同步安排管理員查看住家監控，並請家人在各大醫院協助留意急診通報，「那一刻，我感覺自己像一根緊繃到極致的弦，隨時可能斷裂。」

▲▼KIMIKO老公突失聯！她狂奔找人　接管理員電話大哭。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

▲KIMIKO因為老公突然失聯，差點情緒崩潰。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

就在KIMIKO搭車折返回家的路上，管理員打來報告，發現她老公其實早已在家中熟睡，「他下班後感到身體不適，想說先吃感冒藥小睡一下，晚點再去接我下班，沒想到手機因沒電自動關機，對外界這場驚心動魄的搜索渾然不知。」KIMIKO在聽到平安消息後，終於情緒潰堤，在車上痛哭流涕，連司機都不斷安慰她。

KIMIKO坦言，這次意外讓她深刻體會到「婚姻裡最深的牽掛，是那1%的恐懼」。隔日，她與先生一起列出「緊急狀況聯絡人清單」，並提醒大家不要忽視通訊的重要性，也呼籲所有作息規律的伴侶或家人，「無故失聯真的會嚇壞身邊的人啊！」

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KIMIKO林睿君王家玄

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