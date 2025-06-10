26歲鮮肉男星認了非單身「女友身份曝光」　24小時黏在一起！

記者黃庠棻／台北報導

新生代演員黃柏峰，近期以電影《夏日最後的祕密》裡的體育股長一角，首度踏上大銀幕，自然又充滿朝氣的表現讓他圈粉無數。戲裡是陽光運動男孩，戲外則是超自律系生活達人，無論是時間管理還是數位產品的選擇都不馬虎。

▲新生代演員黃柏峰認了是「平板重度使用者」。（圖／小米提供）

黃柏峰坦言，自己對生活效率近乎「有點小強迫」，挑選數位工具也很有原則「能幫我節省時間、讓生活井井有條的產品，我一定想試！」拿到新的平板之後，他大笑直呼「這平板根本我的女友，每天都黏在一起，什麼都靠它搞定！」

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自稱「超重度平板控」的黃柏峰，24小時幾乎不離手，坦言「我每天用它看劇本、做筆記，還順便練外語。搭配觸控筆，寫字流暢到像在紙上，無論重點筆記還是臨時畫個草圖都很順！」他也分享，經紀人常幫他用平板錄排練片段，讓他隨時回放、檢討演出，被朋友笑稱是「最會加持演技的神隊友」。

▲新生代演員黃柏峰認了是「平板重度使用者」。（圖／小米提供）



而說到放鬆時刻，平板又立刻變身為黃柏峰的娛樂專屬場域，坦言「我真的可以一追劇就從白天追到半夜，螢幕夠大夠清楚超重要，眼睛不會酸！」談到這台「貼心數位情人」黃柏峰開玩笑說「它真的很懂我，每天陪我上山下海、工作到放鬆都靠它。有時還會開玩笑跟朋友說，我不是單身，我有平板」。