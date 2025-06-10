快訊／郭書瑤北檢開庭「被告消失」　露面無奈認：管委會找不到人

記者黃庠棻／台北報導

女星郭書瑤2024年被爆料是惡鄰，管委會指控她1年未繳管理費，甚至包裹只簽收不領、導致包裹占據社區大廳，還撕毀電梯公告，事後她緊急發聲明道歉，出席活動時也眼泛淚光。事隔一年後，郭書瑤今（10）日突然現身北檢提告。

▲郭書瑤現身北檢。（圖／記者呂佳賢攝）

郭書瑤今（10）日突然現身北檢，快步走進地檢署說明。據了解，此次郭書瑤是針對「個人資料保護案件」出庭，稍早低調現身時，面對媒體詢問「是否對管委會提告」，她僅露出微笑低調說道「謝謝大家，開庭後再說」，同時關心在場媒體的安全。

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▲郭書瑤現身北檢。（圖／記者呂佳賢攝）

開庭結束後，郭書瑤露面接受媒體採訪時，被問到提告的緣由，僅低調表示自己只是為了「捍衛個人隱私與正當權益，目前已進入司法程序，會交由律師處理」，只不過對於是否提告社區管委會，她面露難色表示「很複雜，因為現在管委會找不到人」，也表示開庭「被告直接消失」。

▲郭書瑤現身北檢。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，郭書瑤在接受媒體訪問時，全程雙手合十，更被發現疑似眼泛淚光，心情似乎相當無奈，她表示「我跟鄰居都相處得很好」，至於目前的心情她坦言「謝謝大家，現在心情很好」。