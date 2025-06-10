周幼婷慶48歲！ 13年摯友暖曝合照「妳值得被深深愛著」
記者張筱涵／綜合報導
曾在2011年合作偶像劇《花是愛》的金勤、林利霏與周幼婷，戲外情誼延續至今。金勤於6月10日在社群平台發文，曬出與林利霏、周幼婷的合照，並以長文為壽星周幼婷送上滿滿祝福，感性表示：「今年是我們三個透過戲劇拍攝而認識的第十三年。今天是幼婷的生日。」
▲林利霏（從左至右）、周幼婷和金勤13年前曾合作《花是愛》。（圖／翻攝自Instagram／king_lao_shi）
在貼文中，金勤溫柔形容周幼婷是「安靜但堅強、純粹而溫暖的存在」，並提到雖然三人平時少有見面，但周幼婷就像一座「不會動搖的小燈塔」，默默發光照亮身邊的人，更動情寫道：「每一件事，妳都做得非常好了，真的非常好。身為妳的朋友，明白且欽佩妳的堅毅和溫柔。」
金勤更誠摯祝福周幼婷在新的一歲裡「努力被世界溫柔回應」、「那些熬過的夜換來清晨的光」，希望好友的微笑就如照片一樣閃閃發亮：「別忘了，妳的身邊有兩個寶貝、有我們。妳還幫我們兩個縮臉。」貼文最後，金勤深情喊話：「祝妳平安、自在，也被深深愛著，因為妳值得。生日快樂，我一直都在。」
【金勤Instagram全文】
今年是我們三個透過戲劇拍攝
而認識的第十三年。
今天是幼婷的生日????
婷，妳一直是那個安靜但堅強、
純粹而溫暖的存在。
雖然我們不常見面，
但每次想起妳，
都像想起一座不會動搖的小燈塔——
默默發光，照亮自己，也照亮別人。
今天是妳的生日，
我只想輕輕地說：
每一件事，妳都做得非常好了，真的非常好。
身為妳的朋友，明白且欽佩妳的堅毅和溫柔。
願新的一歲，妳的努力被世界溫柔回應，
願那些熬過的夜，時時刻刻換來清晨的光。
讓妳的微笑就像這張照片一樣，
閃閃發亮
別忘了，妳的身邊有兩個寶貝、有我們。
妳還幫我們兩個縮臉
祝妳平安、自在，也被深深愛著，因為妳值得。
生日快樂，我一直都在。
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