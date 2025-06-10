醫師張振榕夫妻成「空中英雄」！飛機上急救昏迷阿嬤

記者許逸群／台北報導

醫師張振榕與護理師莘妮為「艾迪昇傳播」旗下職人，夫妻倆是醫療節目常客，也曾聯手出書《食萬個不一樣》。近來張振榕與老婆莘妮一起到羅馬旅遊，在前往的飛機上竟然成了「空中急救英雄」，成功將一名失去意識的老太太從鬼門關拉回來！

▲醫師張振榕（右）與護理師老婆莘妮。（圖／艾迪昇傳播提供）

張振榕大兒子在美國唸書，日前因為放假，全家決定到羅馬度假。夫妻倆在台北飛往羅馬的班機途中，突然廣播緊急尋找機上是否有醫生，此時莘妮聽到立刻叫醒正在睡覺的張振榕，他一睜開眼便看到距離座位幾排的老太太，已呈現昏迷不醒的狀態。

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張振榕上前評估後發現對方幾乎摸不到頸動脈搏動、痛覺反應差，懷疑是肺栓塞或急性腦中風。他試圖喚醒患者未果，決定抱下椅子進行CPR時，老太太短暫醒來隨即再度昏迷，此時測量血壓發現已低到快要有休克現象。

原本在旁邊觀察等待的莘妮，眼見情況仍沒好轉，於是請空服員協助找急救箱，雖然看起來從容不迫，但她表示：「從拿到急救箱的那一刻，我必須讓自己冷靜，並且趕快進行一些醫療行為。」評估老太太的血壓過低，莘妮先打上IV靜脈留置針。

莘妮表示：「因為有了靜脈輸液的話，急救箱的緊急用藥就可以直接給予，當然沒有走到最後那一步，但基本上一旦遇到病人失去意識的時候，第一個醫療措施就是給他一個靜脈輸液。」經過一陣子的治療之後，老太太的血壓終於回穩，慢慢地恢復意識。

張振榕事後敬佩地說：「在這麼緊張的一刻，已經距離護理崗位這麼久遠的莘妮，居然在老太太血壓這麼低、這麼有情境壓力的情況下，精準打上IV靜脈留置針。」莘妮也直呼，當時面對高壓的狀況，「真的要有絕對的冷靜！」

▲張振榕一家人到羅馬度假。（圖／艾迪昇傳播提供）

事後，機長特地向他們致謝，還一同合影紀念。抵達羅馬後，張振榕將這件事分享到社群，兩人的善舉也引來許多網友留言狂讚，當中還包括華航飛機上的空服員，感謝他們的見義勇為，成功解除危機，也讓老奶奶可以順利到達羅馬。