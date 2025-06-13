小孟老師／12星座運勢預警！ 天蠍座小心詐騙、金牛座投資要三思
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：勇於承擔責任
感情：積極調適轉念
財運：著重財務配置
幸運色：磚紅色
貴人：雙子
小人：水瓶
工作：避免重大決策
感情：愛情和諧美滿
財運：財運穩定持平
幸運色：可可色
貴人：獅子
小人：處女
工作：行銷加強執行
感情：真心得到信任
財運：謹慎投入資金
幸運色：藍綠色
貴人：水瓶
小人：雙子
【土象星座】
工作：放下不必原則
感情：彼此包容缺點
財運：財運趨向平穩
幸運色：銀灰色
貴人：巨蟹
小人：金牛
工作：拓展業務順利
感情：真情用心領悟
財運：慎防衝動投資
幸運色：寶藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：以大局為考量
感情：隱藏內心擔心
財運：財運平穩通順
幸運色：深棕色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
工作：決策方向改變
感情：盡量放下掛礙
財運：保持資金靈活
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：壓力緊張神經
感情：保持內心熱忱
財運：慎防有意詐騙
幸運色：深紫色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：別因小事執著
感情：追求持續堅持
財運：找尋合適投資
幸運色：珊瑚粉
貴人：雙魚
小人：魔羯
【火象星座】
工作：強盛獲取成就
感情：友人介紹對象
財運：設定合理利潤
幸運色：海藍色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：遇事需沉住氣
感情：兩人感情增溫
財運：利祿亨通進財
幸運色：玫瑰紅
貴人：處女
小人：天蠍
工作：計畫多加推廣
感情：順利解開矛盾
財運：金流利路亨通
幸運色：奶茶色
貴人：魔羯
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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