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偷200元飯糰飲料被抓！　男團隊長「長期心理不適」宣布停工

記者張筱涵／綜合報導

日本知名藝能事務所LDH JAPAN於6月9日發布聲明，宣布旗下男子歌唱團體DEEP的隊長TAKA因精神狀況與近期爭議事件，將暫時全面停止演藝活動。原定7月展開的《DEEP LIVE TOUR 2025 ～COLOR～》巡演中，TAKA也將缺席演出。

▲▼TAKA。（圖／翻攝自Instagram／deep_taka）

▲TAKA。（圖／翻攝自Instagram／deep_taka）

LDH在官網上發文表示，近日有週刊報導指出，TAKA於4月在東京都涉谷區某便利商店中，拿了總價約日幣千元（約台幣200元）飯糰和飲料未經結帳便離開，引發店家報警。該報導由《週刊文春電子版》披露後，引發社會關注。對此，LDH表示：「對於關係人與支持者們所造成的困擾與擔憂，我們深感抱歉。」

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事務所進一步說明，TAKA本人在事件發生後第一時間向公司報告，公司也隨即啟動事實調查並進行道歉與因應措施。調查過程中，TAKA坦承自己已有長期心理不適的情況，經由醫師診斷後，確認他需要一段時間進行治療與靜養，為了身心復原並防止再度發生類似情況，決定讓他暫停所有活動。

LDH表示：「我們深刻反省在管理監督上的不足，也已對TAKA進行嚴重警告與指導。TAKA本人對此次事件也表達深刻反省與歉意。」為保障演出品質，TAKA將不參與即將於7月3日開跑的《DEEP LIVE TOUR 2025 ～COLOR～》，該場巡演將由其餘成員YUICHIRO與KEISEI照常進行。

對於此次變動，主辦單位也將提供退票服務，詳細辦法將於近期公布。LDH強調未來將更嚴格落實法遵管理，並致力重建社會大眾對藝人及公司的信賴。

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