BLACKPINK台灣演唱會今11點開搶！　4階段售票懶人包一次看

記者田暐瑋／綜合報導

天團BLACKPINK睽違2年重回高雄，確定將在10月18 、19日高雄國家體育場（世運主場館）開唱，10日上午11點開放WEVERSE會員優先購買，VIP區最貴8800元一共9種票價，門票分為4段式預售，並於6月12日上午11點則開放所有人購買。

▲BLACKPINK。（圖／翻攝自BLACKPINK IG）



- 演唱會名稱：BLACKPINK WORLD TOUR《DEADLINE》IN KAOHSIUNG

- 演出日期：2025年10月18日、10月19日

- 演出地點：高雄國家體育場

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【4階段售票】

- BLINK MEMBERSHIP（Weverse會員）優先購票：2025年6月10日 11:00 起，需提前完成Weverse BLINK MEMBERSHIP登記，需於指定期間（5月27日至6月1日）完成會員登記，並收到登記成功通知才可參與搶票

- Visa Infinite卡會員優先購票：2025年6月11日 11:00 起

- Visa一般卡會員優先購票：2025年6月11日 16:00 起

- 一般公開售票：2025年6月12日 11:00 起

▲BLACKPINK賣票懶人包，點圖可放大。（圖／記者田暐瑋製表）



【購票平台】

- 拓元售票系統

【票價資訊】

- 一般票價：NT$1,800／NT$2,800／NT$3,800／NT$4,800／NT$5,800／NT$6,800

- VIP套票：NT$8,800（含VIP專屬禮品、優先進場、專屬通道等福利）

- 每張票加收系統服務費NT$100

▲BLACKPINK票價圖。（圖／理想國提供）



【座位與票種】

- 票種包含座位票與站票，站票區有安全限制

- 身高110公分以下兒童及孕婦禁止進入站票區

- 10歲以下兒童需成人陪同

【注意事項】

- 登記成功不代表一定能購得門票，需依實際搶票狀況而定。

- 除Weverse會員，其餘3階段單筆訂單最多可購4張票，每人每場最多合計6張，且無法跨場次同時購票。