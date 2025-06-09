謝霆鋒電影替身「尾巴哥」驚傳過世！　帶學員訓練出意外享年37歲

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸特技演員周偉綽號「尾巴哥」，是知名的機車網紅兼特技車手演員，代表作是2021年在動作電影《怒火·重案》中擔任謝霆鋒的替身。沒想到，9日卻驚傳她已經於2日去世的消息，享年37歲。

▲周偉曾在《怒火·重案》中擔任謝霆鋒的特技替身。（圖／翻攝自抖音／周偉(尾巴)）

據陸媒《極目新聞》報導，自稱是周偉親友的網友稱，周偉在2日帶領學員從廣州到韶關進行騎行訓練的路上，不慎發生車禍，經搶救後回天乏術，而學員則重傷昏迷，尚未恢復意識。

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對此，韶關交警部門對事故細節表示不便透露，而周偉的手機亦顯示已關機。另據《瀟湘晨報》指出，周偉在七天前還曾露面，1日還發了微信朋友圈動態，怎料隔天就發生意外。

▲▼周偉曾分享與甄子丹的合照及拍攝現場。（圖／翻攝自抖音／周偉(尾巴)）

周偉是大陸知名的重力特技車手，擅長高難度摩托車特技表演，並曾在多部電影中擔任替身車手演員。他在電影《怒火·重案》中，與甄子丹等知名演員合作，並替謝霆鋒完成了多個危險的飛車鏡頭，專業技術和敬業精神受到業界高度評價。

此外，周偉還是騎行學院的教練，致力於推廣摩托車運動，並培養新一代的騎行愛好者。據好友透露，周偉在日常訓練中非常注重安全防護，但機車運動的高風險性仍難以完全避免。