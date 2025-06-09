楊丞琳演唱會台上淚崩！　世巡劃句點嘆「5年經歷人生高低潮」

記者劉宛欣／綜合報導

歌手楊丞琳前幾天剛過41歲生日，9日正式發文，紀念她的第四次世界巡演「LIKE A STAR」劃下完美句點。她表示這場歷時5年巡迴，不僅是她演藝生涯中的重要里程碑，也深刻地記錄了她在人生不同階段所經歷的起伏，坦言這是「生命中目前為止最有份量的一次巡演」、「難以三言兩語總結」。

▲楊丞琳在演唱會上淚流滿面。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

楊丞琳在臉書發文中提到，這次的巡迴之所以特別，不只是因為巡演時間橫跨多年、場次最多，更是因為在這段巡迴期間，經歷了許多人生的高低潮。她坦言：「這是我第一次在舞台上淚流滿面…。」表達出內心深深的觸動，面對曾遭遇的打擊與挫折，她依然選擇懷抱感謝，強調「即使過程中有許多的挫折和打擊，我依然非常感謝」，也表示，自己之所以能像一顆星星閃耀，是因為有許多愛她的人一路支持和保護她。

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▲楊丞琳發文紀念5年巡演結束。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

從2019年啟動的巡演最終在2025年6月7日於重慶畫下句點，對於陪伴她走過這段旅程的工作夥伴與粉絲，楊丞琳也在文中深情致謝：「謝謝Team Rainie的所有夥伴們，我很愛你們。謝謝所有參與過這個巡演的觀眾朋友們。最後，我要謝謝我自己。」並用一句「LIKE A STAR，收官快樂！下台一鞠躬～」作為收尾。