試婚3年「零吵架」才能結！爆料超瞎前任　張家瑋脫口特徵：是演員

記者劉宜庭／綜合報導

以「本土劇娜美」封號走紅的張家瑋，過去在螢光幕前以精湛的惡女角色擄獲不少觀眾目光，但私下的感情世界卻宛如一齣灑滿狗血的八點檔。近日她在節目上大談過去一段「試婚三年」的戀情，不僅要應付嚴格的戀愛條件，還得面對超強控制型的前任母子檔，戲裡演八點檔，回家還得繼續「演」。

▲張家瑋分享過去戀情，遇過經常上演八點檔的母子。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

張家瑋坦言，當時與男方交往就是以結婚為前提，沒想到男友卻要求她「學會當個完美老婆」，包含理財、煮飯、洗衣、打掃，還得照顧公婆，自嘲當時的她「戀愛腦」，才會答應搬去該任男友家「試住」，展開「試用期」。

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原本張家瑋滿心期待能建立穩定家庭，沒想到迎接她的卻是一場場「八點檔戲碼」。讓張家瑋印象深刻的是男方的母親，宛如上演狗血八點檔，無奈表示自己辛苦打掃家務、整理環境，但當男友回家時，母親卻搶功對著兒子甜言蜜語：「兒啊，娘幫你摺好被子囉，還開冷氣讓你涼涼的」，讓她傻眼直呼：「那我呢？」

而男方是單親家庭，與母親關係緊密，讓張家瑋即使努力想融入，也始終無法。她透露，某晚與男友母親深談，對方還說「我們是家人，可以直接溝通」，她一度以為終於被接納，沒想到隔天男方卻因媽媽哭泣而轉變態度，甚至指責她「忤逆長輩」。

▲張家瑋脫口該任前男友也是演員。（圖／翻攝YouTube／11點熱吵店）

最終壓倒駱駝的最後一根稻草，是男友提出荒唐要求：「要等我們做到『零吵架』才能考慮結婚。」張家瑋當下徹底崩潰，不解感情怎麼可能可以完全零爭執，對方卻冷酷回應：「我們都很完美，只有妳不完美。」這句話讓她心寒決定分手。談及這段經歷期間，張家瑋一度脫口：「他也是演員啦。」雖未明指對方是誰，但節目來賓驚呼不斷，引發現場一陣熱議。