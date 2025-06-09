姊姊懷孕「躲棉被大哭」：大家都只在意寶寶！　HOOK第一反應超感人

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber HOOK以實驗型內容打開知名度，頻道擁有162萬訂閱，自然不做作的風格深受粉絲喜愛，去年9月她參加姊姊的婚禮，特地將姊姊的真面目遮起，不料卻被好友阿滴暴雷，直接揭曉親姊姊就是經常在頻道現身的經紀人CC，近日，她更新影片，宣布姊姊懷孕的好消息，直呼「工作室終於有人懷孕了」。

▲HOOK開心宣布經紀人懷孕成功。（圖／翻攝YouTube／HOOK）

HOOK 8日更新頻道，上傳了24小時只吃孕婦料理的挑戰，透露在媽媽的叮囑下，要讓懷孕的姊姊多吃綠色蔬菜，前後製作了鐵板麵、營養粥、冷麵、義大利餃等，加入了各式各樣的綠色蔬菜。一路看著姊姊備孕的艱辛，HOOK感嘆：「她千辛萬苦終於備孕成功了，作為一個看著她成長的人，我真的覺得她很辛苦，她真的很努力想要懷孕，現在終於懷成功了。」

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▲HOOK給予姊姊滿滿情緒價值。（圖／翻攝YouTube／HOOK）

此外，HOOK透露因為是工作室第一次有人懷孕，員工們都很緊張，近就連合約都不讓她拿，CC後來也現身影片中，提到孕期變得較為敏感，「偷偷躲在棉被裡哭，因為賀爾蒙突然爆發，覺得大家都比較在意喵喵（寶寶胎名）」，HOOK聞言馬上大聲反駁「沒有，我們在意妳啊！工作室的準則就是比起小孩我們更注重媽媽」，還提到先前曾看到其他當媽的好朋友收到一堆嬰兒禮物，她為此特地送出禮券，希望對方去買自己喜歡吃的東西。

▲CC給予營養粥高評價。（圖／翻攝YouTube／HOOK）